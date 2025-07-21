الداخلية السعودية: بلاغات المواطنين والمقيمين تُعامل بسرية تامة ودون مسؤولية قانونية على المُبلّغ

أكدت وزارة الداخلية السعودية أن البلاغات الواردة من المواطنين والمقيمين بشأن أي نشاطات مخالفة تُعامل بسرية تامة، دون تحميل المُبلّغ أي مسؤولية قانونية، وذلك في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لحماية المجتمع وتعزيز أمنه.

وتأتي هذه الرسائل التوعوية ضمن حملة مستمرة تبثها وزارة الداخلية عبر حسابات القطاعات الأمنية تحت وسم #لأمنكم_وسلامتكم، لتأكيد أهمية الإبلاغ كركيزة أساسية في حفظ الأمن، وتعزيز التعاون بين أفراد المجتمع والجهات الأمنية.

ودعت الوزارة إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو سلوكيات مريبة من خلال الأرقام التالية: (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، و(999) و(996) و(995) في بقية مناطق المملكة، مؤكدةً أن التفاعل المجتمعي يُعد عنصرًا حاسمًا في الوقاية والاستجابة الفاعلة.

جريدة الرياض