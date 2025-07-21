تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإطعام الشهري بالقضارف

نفذت منظمة الإيثار الخيرية اليوم بولاية القضارف المرحلة الثانية من برنامج الإطعام الشهري، حيث قامت بذبح 50 رأساً من الأبقار بمسلخ بلدية القضارف، وتوزيع لحومها على الفقراء والمساكين والنازحين بعدد من المناطق.

وأكد الأستاذ عاصم أحمد حسن كبير مدير مكتب منظمة الإيثار بولاية القضارف، أن مشروع الإطعام الشهري يُعد امتداداً لمشروع الأضاحي الذي نفذته المنظمة خلال عيد الأضحى، والذي تم خلاله ذبح 1200 رأس من الأبقار وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين والنازحين والقوات المسلحة، بالإضافة إلى توزيع 22 رأساً من الأبقار في معسكر الصراف لإيواء النازحين بمحلية القلابات الغربية الشهر الماضي.

وأشار عاصم إلى أن الذبيح الحالي تم توزيعه على اشلاق الجيش وسبعة معسكرات للنازحين، إلى جانب عدد من الأسر المتعففة داخل بلدية القضارف، مؤكداً استمرار البرنامج وتوسعه ليشمل عدد من المحليات خلال الفترة المقبلة، مثمناً دعم منظمة وقف الديانة التركي، الشريك الممول للبرنامج، على جهودها الإنسانية المستمرة.