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بالفيديو.. تم إنقاذها عبر سيارة فارهة.. شاهد لحظة هروب الفنانة توتة عذاب من إحدى الحفلات بعد أن حاصرتها الأمطار الغزيرة

2025/07/20
توتة عذاب

أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, سخرية الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثق المقطع للحظة تعرض الفنانة المثيرة للجدل توتة عذاب, لموقف صعب بعد أن حاصرتها الأمطار أثناء إحيائها حفل غنائي بمدينة المناقل, بولاية الجزيرة وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع.

https://www.facebook.com/reel/1508179187226748

المطربة توتة عذاب, اضطرت لمغادرة الحفل والأمطار تهطل على رأسها, حيث قام أضحاب الفرح بإحضار سيارة فارهة من طراز “لاند كروزر”, داخل الخيمة التي أقيم فيها الحفل وذلك من أجل إنقاذ الفنانة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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