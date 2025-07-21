بالفيديو.. أحدث ظهور للطفلة السودانية الشهيرة “بوليغ” شاهد كيف أصبح شكلها بعد أن كبرت.. هل تغيرت ملامحها؟

فاجأت الطفلة السودانية, الشهيرة سعاد الفاضلابي, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بظهور جديد في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الطفلة التي اشتهرت باسم “بوليغ”, في مقطع فيديو قصير من قريتها وسط أجواء خريفية.

وأظهر المقطع تغير شكل الطفلة سعاد الفاضلابي, بعد أن كبرت قليلاً, إلا أن ملامحها لم تتغير, وكانت “بوليغ”, قد اشتهرت في مقاطع فيديو قبل أشهر من سقوط نظام البشير, احتجت وقتها على ارتفاع أسعار “الرغيفة” من جنيه إلى جنيهين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين