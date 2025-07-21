الإفراط في الكافيين يغير من خصائص النوم

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول نحو 200 ملغ من الكافيين قد يقلل من النوم العميق، ويزيد من النشاط المفرط للدماغ خلال الليل.

وجرى التوصل لنتائج تلك الدراسة التي أعدّها باحثون بجامعة مونتريال في كندا، بعد فحص حالات 40 شخصاً بالغاً تتراوح أعمارهم بين 20 و58 عاماً ممن يتناولون الكافيين.

ولفتت الدراسة إلى أن الكافيين لا يمنع الدخول في النوم، لكنه يغير من خصائصه عبر التأثير السلبي على مرحلة النوم غير الريمي، وهي المرحلة المسؤولة عن استعادة الطاقة.

ونوهت بأنه لا يمكن تعميم هذه النتائج على كل الفئات السنية والصحية دون دراسات إضافية، كونها اقتصرت على أفراد أصحّاء لا يعانون من اضطرابات نفسية أو عصبية.

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