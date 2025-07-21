مسلحون يختطفون وينهبون تاجر ذهب بامدرمان

شهدت أم درمان مساء أمس جريمةً اختطاف وسرقة كبرى تعرض لها تاجر ذهب معروف.

اختطف مسلحون يلبسون زيا نظاميا تاجر ذهب من أمام متجره بشارع الوادي،

وفقاً لمصادر موثوقة تحدثت لـ«التيار»:

اقتحم 4 مسلحون يرتدون الزي النظامي محل بيع المشغولات الذهبية واختطفوا صاحبه ثم اقتادوه إلى منطقة “غرب الحارات” حيث نهبوا كل الذهب و النقود. و أطلقوا عليه الرصاص للتخويف دون اصابته قبل إلقائه في الشارع عند الساعة الثانية صباحاً.

وتعد الجريمة تحديا وتهديدا للإجراءات التي اعلن عنها اخيرا حيث كان مسرحها منطقة تجارية حيوية ومكشوفة و الجناة ارتدوا زيّاً نظامياً للتغطية على الجريمة.

وقد اغلق بعض التجار محلاتهم خشية تعرضهم للتهديد والسرقة و يطالبون بتحرّك عاجل لكبح الجريمة.

و تعدّ الحادثة تحديا حقيقيا للإجراءات التي اعلنت عنها السلطات بعد قرار تشكيل لجنة رفيعة المستوى برئاسة الفريق اول إبراهيم جابر لتهيئة الاوضاع لعودة المواطنين بولاية الخرطوم، و جاء الأمن على رأس مهامها.

و اصدر الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة قرارا بمغادرة الجيش والقوات المساندة له العاصمة و التمركز في معسكرات بمحيطها.

التيار