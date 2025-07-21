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شاهد بالصور.. “يفرهد بكرة بستاني النضير”.. السلطانة هدى عربي تواصل خطف الأضواء على مواقع التواصل بإطلالة ساحرة

2025/07/21
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نشرت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, صور حديثة عبر حسابها الرسمي على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الصور التي قامت بنشرها سلطانة الطرب, تم التقاطها من حفل غنائي أحيته بالعاصمة المصرية القاهرة.

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ولاقت الصور إعجاب منقطع النظير من جمهور الفنانة الشهيرة, ووصل عدد المعجبين بالصور إلى أكثر من 5 ألف معجب بعد ساعات من نشرها.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد نشرت السلطانة الصور وكتبت عليها: (بعيش للحب وازرع كل خير.. يفرهد بكرة بستاني النضير).

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محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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