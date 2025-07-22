القطرية: وجهات سياحية بدون تأشيرة للمقيمين في الخليج

لفتت الخطوط الجوية القطرية إلى أن هناك وجهات سياحية لا تتطلب تأشيرة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين هناك.

وعدّدت عبر موقعها الإلكتروني بعض الوجهات مع اختلاف الشروط بين وجهة وأخرى، مع تأكيد “القطرية” على ضرورة التأكد من متطلّبات السفر قبل حجز رحلتك، والحرص على مراجعة قائمة الجنسيات والمهن المؤهلة للدخول بدون تأشيرة سفر، إذ تشترط بعض الدول دخول أصحاب مهن معينة، وقد تختلف السياسات حسب الجنسية أو مدة صلاحية الإقامة في دولة معينة.

ونصحت الخطوط الجوية القطرية بالاطلاع دائماً على المصادر الحكومية الرسمية الخاصة بوجهة سفرك للتحقّق من أحدث التعليمات والإجراءات، بالبحث عن أحدث متطلّبات السفر إلى وجهتك القادمة عبر رابط التحقق:

https://www.qatarairways.com/ar/journeys/inspire/visa-free-destinations-for-gcc-residents.html

أرمينيا:

يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين هناك دخول أرمينيا دون تأشيرة اعتباراً من 1 يوليو 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025.

إندونيسيا:

يحصل مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، ضمن مواطني 169 دولة أخرى، على تأشيرة سياحية عند الوصول لمدة 30 يوماً بكل سهولة.

المغرب:

لا يحتاج مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي إلى تأشيرة لدخول المغرب، ويمكن للعديد من المقيمين هناك الحصول على تأشيرة إلكترونية بسهولة.

جزر المالديف:

تُمنَح تأشيرة سفر سياحيّة عند الوصول لجميع الجنسيات من حول العالم.

تركيا:

يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي السفر إلى تركيا دون الحاجة إلى تأشيرة دخول.

الشرق القطرية