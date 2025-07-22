اليوم العالمي للمانجو 2025.. فوائد ونكهة لا تُقاوم

نحتفل اليوم في الـ 22 من يوليو من كل عام باليوم العالمي للمانجو، تلك الفاكهة الصيفية المنعشة التي يعشقها الكبار والصغار، نظرًا لمذاقها اللذيذ وفوائدها الصحية العديدة.

في حين أنها لن تُحل بمفردها أي مشاكل صحية، لكنها بلا شكّ تُعد غذاءً خارقًا، إذ تقدم الفوائد الآتية، وفقًا لما جاء بـ «عيادة كليفلاند»

1. تحسين صحة أمعائك

تُعد المانجو مصدرًا جيدًا لكلا نوعي الألياف، القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، فالألياف هي كربوهيدرات موجودة في الأطعمة النباتية، ولا يُمكن هضمها، أما الألياف غير القابلة للذوبان، فلا تتحلل في الجهاز الهضمي، مما يُضيف حجمًا إلى البراز ونتيجةً لذلك، يصبح البراز أكثر ليونة وأسهل في الإخراج.

2. تعزيز صحة الشعر والبشرة

فيتامينات أ، ج، وهـ هي مضادات أكسدة ضرورية لصحة الشعر والبشرة، وتساعد هذه الفيتامينات على مكافحة الأضرار التي تتعرض لها بشرتكِ يوميًا من البيئة، ويمنحك تناول المانجو جرعة صحية من هذه العناصر الغذائية دون مخاطر المكملات الغذائية.

3. تساعد على خفض الكوليسترول

يمكن للألياف القابلة للذوبان في المانجو أن تساعد في خفض كل من الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (وهو الكوليسترول “الضار” الذي يتسبب في تراكم اللويحات في الأوعية الدموية، مما يمنع تدفق الدم والأكسجين).

4. التحكم في ضغط الدم

المانجو غنية بالبوتاسيوم وهو معدن يساعد على مواجهة آثار الصوديوم في الجسم، كما أنه يُساعد على مكافحة ارتفاع ضغط الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والسكتة الدماغية، لذا تناول المانجو والأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يوميًا يُعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

5. الوقاية من بعض أنواع السرطان

المانجو غنية بمضادات الأكسدة، وهي مواد طبيعية تحمي خلاياك من التلف، إذ تحتوي على نوع خاص من المانجيفيرين، الذي وُجد أنه يحمي من التلف الذي قد يؤدي إلى السرطان.

أخبار اليوم المصرية