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شاهد بالفيديو.. إبراهيم بقال ينفجر غضباً ويفضح زملائه بالدعم السريع: (كلكم كيزان والربيع عبد المنعم أكبر كوز.. أنا كنت أرجل واحد فيكم ليه أبقى الحمار البتطلعوا فيني؟)

2025/07/23
ابراهيم بقال

فاجأ القيادي بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وذلك بعد ظهوره غاضباً في مقطع فيديو جرى تداوله حديثاً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر “بقال”, غاضباً بسبب الإتهامات المتكررة له من قبل قيادات وأفراد بمليشيا الدعم السريع.

https://www.facebook.com/reel/620200227336631

واستنكر الصحفي, الذي انضم للدعم السريع, قبل الحرب الهجوم الذي يتعرض له دوماً ووصفه من قبل نشطاء المليشيا أبرزهم الربيع عبد المنعم, بعبارة “الكوز”.

وقال بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (كلكم كيزان والربيع عبد المنعم أكبر كوز.. أنا كنت أرجل واحد فيكم ليه أبقى الحمار البتطلعوا فيني؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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