لماذا تشعر أن أحدا يراقبك وأنت جالس بمفردك؟

هل سبق وشعرت بأنك مراقب بينما أنت جالس بمفردك، دون أن تتمكن من التخلص من هذا الإحساس الغريب؟ إذا تكرر هذا الشعور، فقد يكون علامة على حالة معينة.

وفي هذا الصدد نستعرض لكم أسباب هذا الشعور، وفق ما كشف موقع “silverliningrecovery”.

الشعور المستمر بالمراقبة أو عدم الأمان يمكن أن يكون مزعجا للغاية، لكنه ليس بالضرورة علامة على مرض خطير كالذهان.

وغالبا ما يعزى هذا الإحساس إلى القلق، خاصة عندما تكون في حالة من اليقظة الشديدة تعرف بـ فرط اليقظة، وهذه طريقة عقلك في محاولة حمايتك، ولكنه أحيانا يفرط في نشاطه.

العلاقة بين القلق والشعور بالمراقبة

القلق هو استجابة طبيعية لجسمك تجاه التوتر أو الخطر، لكن عندما يصبح القلق مزمنا، فإنه قد يشوه إدراكك للمخاطر، ومن مظاهر هذا التشويه الشعور بأنك مراقب، أو أن أمرا سيئا على وشك الحدوث.

ويعتبر هذا التفاعل شائعا بشكل خاص لدى الأشخاص الذين يعانون من:

اضطراب القلق العام (GAD)

اضطراب الهلع

اضطراب القلق الاجتماعي

اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)

وفي كل هذه الحالات، يكون جهازك العصبي في حالة تأهب قصوى، وقد يفسر دماغك المواقف غير المباشرة مثل الشعور بالوحدة أو سماع صوت على أنها تهديد.

ما هو اضطراب القلق العام (GAD)؟

هو أحد أكثر أنواع القلق شيوعا وغالبا ما يشعر المصابون به بالقلق أو التوتر معظم الأيام حتى في غياب سبب واضح.

الأعراض الشائعة لاضطراب القلق العام:

القلق المفرط بشأن المواقف اليومية

الشعور بالتوتر

توتر العضلات

مشكلات النوم

صعوبة التركيز

الشعور بالانزعاج بسهولة

وعندما يبحث دماغك باستمرار عن التهديدات، فمن المنطقي أن تشعر وكأن أحدهم يراقبك، حتى لو لم يكن هناك خطر حقيقي، وهذا هو فرط اليقظة، وهو آلية بقاء عالقة في حالة فرط نشاط.

أعراض القلق التي قد تفسر هذا الشعور

فرط اليقظة

الأفكار المتسارعة

الأفكار المتطفلة

مشكلات النوم

صعوبة التركيز

التوتر الجسدي

آلام العضلات

هل هذا يدل على الإصابة بالقلق أم شيء آخر؟

من المهم ملاحظة أن الشعور بأنك مراقب لا يعني بالضرورة مرضا خطيرا كالذهان أو الفصام.

وفي معظم الحالات، وخاصة عند اقترانه بأعراض قلق أخرى، يكون علامة على قلق شديد أو فرط يقظة ناتج عن صدمة.

أسباب الشعور بالقلق

العوامل الوراثية: تاريخ عائلي للقلق أو الاكتئاب

الإجهاد: الإجهاد المزمن في العمل أو المدرسة أو المنزل

السمات الشخصية: الكمال، إرضاء الناس، التفكير المفرط

الصدمة: صدمة عاطفية أو جسدية سابقة

كيمياء الدماغ: اختلال التوازن في السيروتونين وغيره من النواقل العصبية

ما يمكنك فعله حيال ذلك

يوجد طرق مثبتة لتخفيف القلق والشعور المزعج بالمراقبة، وتشمل ما يلي:

تمارين التنفس

استشارة الطبيب المختص

استكشاف خيارات العلاج

مصراوي