كيف تتعامل مع انقطاع الماء قبل إتمام الوضوء؟

أوضح الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الرأي الفقهي عند انقطاع الماء قبل إتمام الوضوء.قال عبد السلام، خلال حوار ببرنامج “فتاوى الناس” على قناة “الناس” إن انقطاع الماء قبل إتمام غسل جميع أعضاء الوضوء يجعل الطهارة غير صحيحة، مما يمنع الصلاة بها لأن الاستمرارية شرط أساسي.

أضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن مفهوم “الموالاة” يلعب دورًا حاسمًا، مشيرًا إلى أنه إذا توقف الماء لفترة قصيرة دون أن يجف عن الأعضاء المغسولة، يمكن إكمال الوضوء دون الحاجة لإعادة ما تم غسله. وتابع الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذا يعتمد على بقاء الماء رطبًا على الجلد، مما يحافظ على استمرارية العملية.أشار الشيخ إلى أن الوضع يتغير إذا جف الماء عن الأعضاء أو مر وقت طويل بين الغسلات، حيث يصبح من الضروري إعادة الوضوء من جديد. وأكد أن في حالات الضرورة كالسفر أو انقطاع الماء، يمكن اللجوء إلى التيمم بمسح الوجه واليدين بالتراب النقي أو أي مادة طاهرة، مشيرًا إلى أن الصلاة تصبح جائزة بهذا الشكل حتى يعود توفر الماء.

مصراوي