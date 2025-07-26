شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية حسناء “تفك” العرش بوصلة رقص فاضحة خلال حفل حضره جمهور غفير بمدينة القضارف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وعلى نطاق واسع مقطع فيديو من حفل غنائي أقيم بإحد المسارح بمدينة القضارف, شرقي السودان.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحفل الذي حضره جمهور غفير أحيته المطربة الحسناء الصاعدة والمثيرة للجدل سندس مدني.
المطربة الحسناء أشعلت الحفل بوصلة رقص مثيرة, ألهبت بها حماس الجمهور الغفير الحاضر للحفل, كما وعدت المطربة الجمهور بحفل جديد بنفس المدينة.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي المتابع للمقطع, فقد وصف الكثير من المعلقين رقصات الفنانة بأنها نوع من أنوع (فك العرش).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين