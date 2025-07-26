شاهد بالفيديو.. مواطن سوداني يعبر عن حبه وفخره بقادة الجيش (الكاهن والعطا والمورال) ويُقبل صورهم الموجودة على سيارته

عبر مواطن سوداني, عن حبه وفخره بقادة الجيش السوداني, رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان, ونائبه الفريق أول شمس الدين كباشي, ومساعد قائد الجيش الفريق أول ياسر العطا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تصدر مقطع المواطن “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بعد تحقيقه أعلى نسبة مشاهدات ومشاركات.

المواطن عبر عن إعجابه الكبير بالقادة الملقبين بالكاهن, والمورال, والعطا, بالترتيب, حيث قام بتقبيل صورهم الموجودة على سيارته متغزلاً في شجاعتهم وثباتهم وحسن قيادتهم للجيش.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين