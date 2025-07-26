شاهد بالفيديو.. بسبب القطوعات التي تشهدها مدينة بورتسودان.. شيبة ضرار يمنح مدير الكهرباء مهلة 12 ساعة ويهدد بإقتحام المكاتب بــ”الفرشات” و “البطاطين”

عبر الجنرال شيبه ضرار, قائد قوات تحالف أحزاب وحركات شرق السودان, عن غضبه الشديد من مدراء الكهرباء بالسودان, وذلك نتيجة القطوعات التي تشهدها مدينة بورتسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر شيبة ضرار, في مقطع فيديو وسط قواته هدد فيه إدارة الكهرباء ومنحهم مهلة 12 ساعة.

وتوعد قائد قوات تحالف أحزاب وحركات شرق السودان, مدير الكهرباء بمدينة بورتسودان, باقتحام مكاتب الكهرباء التي يتوفر فيها الإمداد الكهربائي بإستمرار.

وقال ضرار بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, عندكم مهلة 12 ساعة وإلا سنتوجه لمكاتب الكهرباء بــ”الفرشات” و “البطاطين” لأن الجو فيها بارد نسبة لتشغيل التكييفات فيها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين