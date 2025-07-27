قرر الاختيار بين أن ينجو بجلده، وبين أن يكون أغنية في ألبوم دنيا زايلة ترا ما بدوم

ثنائي الشؤم

أحد قيادات التمرد وبعد أن استسلم للجيش، قال إنه خشي من أن يكون ضمن قصائد وأغنيات هؤلاء الثنائي، فكل الذين يعرفهم صاروا ترندات غنائية ضمن ألبوم هلكى الجنجويد.



قال القائد المستسلم إن هؤلاء الثنائي اتصلوا به قبل مدة وشاوروه في كلمات أغنية تحمل اسمه، وطلبوا منه بعض المعلومات لتتوافق مع اللحن، وإن الأغنية ستخرج بعد قتله على أيدي الجيش!

قال القائد المستسلم إنه أغلق المكالمة وراجع نفسه، وقرر الاختيار بين أن ينجو بجلده، وبين أن يكون أغنية في ألبوم دنيا زايلة ترا ما بدوم، إنحنا جانا الخبر الشوم.

#السودان



حسبو اللبلي