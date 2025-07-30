شاهد بالفيديو.. قائد ميداني بالدعم السريع يسير على درب “يأجوج ومأجوج” ويهاجم حكومتهم الجديدة: (طارت قمرية ونزلت بلومة.. 13 عضو لا أعرف منهم غير حميدتي والكيزان أفضل منكم)

واصل القادة الميادنيين بمليشيا الدعم السريع, هجوم وسخريتهم من حكومة “تأسيس”, الموازية والتي تم تشكيلها مؤخراً بقيادة “حميدتي” و “الحلو”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن القائد الميداني البارز بصفوف المليشيا “يأجوج ومأجوج”, قد فاجأ الجميع بهجومه الشديد على الحكومة بعد تشكيلها.

وسار على دربه قائد آخر هاجم حكومة “تأسيس”, التي يترأسها قائد محمد حمدان دقلو “حميدتي”, ووصف الحكومة قائلاً: (طارت قمرية ونزلت بلومة).

وتابع هجومه بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, وانتقد تجاوز بعض الشخصيات الإعلامية, وقال ساخراً: (13 عضو لا أعرف منهم غير حميدتي والكيزان أفضل منكم).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين