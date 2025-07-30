شاهد بالفيديو.. الممثل المصري الشهير محمد رياض يودع “السودانيين” من محطة القطار أثناء مغادرتهم إلى أرض الوطن: (طالعين من بلدهم وراجعين بلدهم وأنا بحبهم)

حرص الممثل المصري الشهير محمد رياض, على وداع المئات من السودانيين, بمحطة قطارات “رمسيس” بالقاهرة, وذلك أثناء مغادرتهم مصر, إلى أرض الوطن.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد الممثل المصري, الشهير محبته للسودان, وشعبه وتمنى أن يعود السودان, كما كان وأن ينعم بالأمن والإستقرار.

وقال في حديثه عن وداعه للمواطنين السودانيين: (طالعين من بلدهم وراجعين بلدهم وأنا بحبهم), وقد وجدت خطوة محمد رياض, إعجاب السودانيين, الذي عبروا عن حبهم له, حيث خاطبته سيدة سودانية: (نحنا بنحبك أوي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين