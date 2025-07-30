شاهد بالفيديو.. “البندول” يجمع السلطانة والدولية في حفل واحد والأخيرة تتغزل في الأولى “سمحة سمحة”

شهد حفل زواج الفنان السوداني, الشاب أحمد فتح الله, والذي أقيم بإحدى قاعات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة, مشاركة نخبة من المطربين والمطربات السودانيين.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد شارك عدد كبير من المطربين بقيادة عاصم البنا, وعصام محمد نور, وجمال فرفور, والأخوان أحمد وحسين, زميلهم الأفراح.
بينما مثلت المطربات السلطانة هدى عربي, ومكارم بشير, وحنان بلوبلو, وسميرة دنيا, ومروة الدولية, وأظهر مقطع فيديو مشاركة السلطانة, والدولية في وصلة غنائية بمسرح الحفل.
ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أشعلت هدى عربي, الحفل بأغنياتها الراقصة وسط تفاعل المطربات بقيادة مروة الدولية, التي تغزلت فيها بعبارة “سمحة سمحة”.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين