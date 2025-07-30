وفاة الفنان لطفي لبيب

توفى الفنان القدير لطفي لبيب لطفي لبيب عن 77 عامًا، صباح اليوم، بعد أزمة صحية تعرض لها، وانتقل بسببها قبل يومين إلى العناية المركزة، ونعى الفنان منير مكرم، وكيل نقابة المهن التمثيلية، الراحل لطفي لبيب، قائلا: «ويرحل أغلى الناس.. الفنان لطفي لبيب».

وكان محمد الديب، مدير أعمال الراحل لطفي لبيب، قد أعلن تدهور حالته خلال الساعات الماضية، وقال في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «الحالة الصحية للبيب حرجة جدًا، خاصة أن الأزمة الصحية التي تعرض لها كانت نتيجة نزيف حاد في الحنجرة بسبب الالتهاب الرئوي».

وكان لطفي لبيب قد عاد إلى المستشفى بعدما غادر من قبل صباح 17 يوليو الجاري، بعد تحسن حالته الصحية بشكل طفيف، إذ اطمأن الأطباء على وضعه الصحي وسمحوا له بمغادرة المستشفى، ولكنه سيخضع لفترة نقاهة. وظهر لبيب في منزله إلى جانب الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكى للسينما، والفنان حمزة العيلي، وبدا عليه أنه في حالة صحية جيدة، وعادت حالته للتدهور وعانى من التهاب رئوي من مضاعفات سرطان الحنجرة، وأصيب بفقدان للوعي خلال الساعات الماضية.

المصري اليوم