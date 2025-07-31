معتمد اللاجئين يطالب العاملين العمل بروح الفريق الواحد

طالب معتمد اللاجئين دكتور نزار التجاني صباح الاربعاء جميع العاملين بمعتمدية اللاجئين العمل بروح الفريق الواحد، واشاعة روح التعاون، وتقديم مصالح البلاد العليا على ماعداها.

جاء ذلك لدى مخاطبته اول اجتماع له بمدينة بورتسودان بعد ان تم تعيينه معتمدا للاجئين مؤخرا ، بحضور المعتمد المفوّض ومديري الإدارات والأقسام ومساعدي معتمد البحر الأحمر والولايات الوسطى.

الجدير بالذكر أنّ دكتور نزار التجاني له خلفية في الدراسات الإستراتيجية ويحمل درجة الدكتوراه كما عمل محاضراً بعدد من الجامعات السودانية، وعمل مستشاراً للسودان في البعثة الدائمة بجنيف لمدة ثلاث سنوات، حيث جاء تعيينه نتيجة لطبيعة الملف والبلاد تشهد مرحلة إستثنائية .