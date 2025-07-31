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شاهد بالصور والفيديو.. بسبب فستان العروس القصير والمثير..جلسة تصوير عريس سوداني وعروسته تثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة ومتابع يكشف التفاصيل!!

2025/07/31
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أثارت جلسة تصوير لعروسين من السودان, ضجة إسفيرية واسعة وصاحبتها ردود أفعال واسعة من قبل الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

https://www.facebook.com/reel/1383273576086879

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن إثارة الجدل سببها ظهور العروس بفستان “الجرتق” القصير والمثير حسبما وصفه المتابعون.

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وبعد تسابق المعلقون على كتابة التعليقات الساخرة كشف متابع حقيقة الفيديو وأكد أن العريس وعروسته من أقباط السودان, وأن جلسة التصوير أجريت بالعاصمة المصرية القاهرة, التي شهدت حفل الزواج.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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