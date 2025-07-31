شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع “حميدتي” داخل منزله بالخرطوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من قبل الجمهور الذي قام بمشاركته عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع أحد الأشخاص وهو يقوم باستعراض إلبوم صور تذكارية لقائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بــ”حميدتي”.

وزعم مصور المقطع أن إلبوم الصور تم أخذه من منزل قائد الدعم السريع, بعد سيطرة الجيش على المنزل وكل المناطق بالعاصمة الخرطوم.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر “حميدتي”, في إحدى الصور وهو يحتفل مع زوجته, وظهر في أخرى مع رئيس أركان الجيش السابق الفريق كمال عبد المعروف.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين