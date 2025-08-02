شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام “ولا يا ولا”.. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في “كليب” جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)

عادت الفنانة السودانية, الضجة عشة الجبل, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بمقطع فيديو جديد وجد افاعل واسع من قبل الجمهور.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة الملقبة بالجبلية, في مقطع قيل أنه ترويج لفيديو كليب قامت المطربة الضجة بتصويره.

وظهرت عشة الجبل, في الفيديو وهي تتمشى في شاطئ البحر بأزياء مثيرة للجدل عبارة عن “بنطلون” ضيق, كما ظهرت حافية القدمين.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد استعرضت الجبلية, على أنغام أغنيتها الجديدة “ولا يا ولا”, وسط تعليقات ساخرة من الجمهور أبرزها تعليق من أحدهم قال فيه: (جواهر برو ماكس).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين