تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً

أطلقت شركة Apple تحديثًا جديدًا لنظام iOS (الإصدار 18.6)، يتضمن 29 إصلاحًا أمنيًا مهمًا، وأوصى خبراء الأمن السيبراني بضرورة تثبيته فورًا لتجنب مخاطر تهدد خصوصية المستخدمين.

يحذر المختصون من أن التأخر في التحديث قد يُعرض بيانات المستخدمين الحساسة لخطر الاستغلال من قبل مواقع وتطبيقات خبيثة. وبينما أكدت Apple أن الثغرات لم تُستغل بعد، شدد الخبراء على أن تحديث الجهاز هو خط الدفاع الأول ضد الهجمات الإلكترونية.

تركّز معظم الثغرات على WebKit، وهو محرك عرض الصفحات في Safari، وقد تتيح للمهاجمين الوصول إلى معلومات المستخدم أو تعطيل الخدمات. من بين الثغرات أيضًا، واحدة خطيرة تُعرف باسم CVE-2025-4322، تسمح باستخراج بيانات حساسة عبر مواقع احتيالية.

كما طالت الإصلاحات مكونات مهمة مثل CoreAudio وCoreMedia، التي تُستخدم لمعالجة الصوت والوسائط، ما يجعلها أهدافًا مغرية للقراصنة، وفقا لـ “ديلي ميل ” البريطانية.

بالإضافة إلى الجوانب الأمنية، يعالج التحديث أيضًا خللًا يمنع المستخدمين أحيانًا من مشاركة “أفلام الذكريات” — وهي ميزة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع قصيرة من الصور المختارة.

رغم ذلك، لا يزال بعض المستخدمين يبلغون عن مشاكل في تطبيق البريد، واتصال WiFi، واستهلاك البطارية، ولم تُعالج هذه العيوب بعد.

التحديث متاح لجميع أجهزة iPhone التي تدعم iOS 18، بدءًا من iPhone XS وما بعده، إضافة إلى iPhone SE الجيل الثاني والثالث.

كيفية التحديث:

افتح تطبيق “الإعدادات”.

انتقل إلى “عام” > “تحديث البرنامج”.

إذا كان التحديث متاحًا، اضغط على “تنزيل وتثبيت”، ثم أدخل رمز المرور واضغط على “تثبيت الآن”.

وإلى جانب iOS 18.6، أصدرت Apple تحديثات أمنية لأجهزة iPad (iPadOS 17.7.9)، وMac، وApple Watch، وApple TV، وVision Pro.

مع قرب إطلاق iOS 26 وiPhone 17 في الخريف، يُعد هذا آخر تحديث رئيسي قبل ذلك، مما يجعل تحديث جهازك الآن خطوة مهمة لحماية بياناتك.

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