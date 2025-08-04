“هرمون المتعة”.. الدوبامين يعزز الشفاء ويخفف من أمراض متعددة

أوضحت الدكتورة إيرينا تاراسوفا، أخصائية أمراض النساء والتوليد، أن هرمون الدوبامين يلعب دورًا بالغ الأهمية في الجسم، بوصفه ناقلًا عصبيًا مرتبطًا بالشعور بالسعادة والمتعة، وله تأثيرات فسيولوجية متعددة على الصحة العامة.

وبيّنت الطبيبة أن هناك ثلاث مناطق أساسية في الدماغ مسؤولة عن إنتاج الدوبامين، وهي منطقة ما تحت المهاد والمادة السوداء والمنطقة السقيفية البطنية. وتساهم هذه المناطق في التحكم بالشهية والشعور بالفرح والاستجابة البصرية للطبيعة، مثل النظر إلى السماء الزرقاء أو العشب الأخضر.

وأكدت تاراسوفا أن الدوبامين يرتبط بعملية الترقب أكثر من كونه نتيجة للإنجاز فقط، مشيرة إلى أن هناك طرقًا طبيعية لتعزيز مستوياته في الجسم. وتشمل هذه الطرق التعرض لأشعة الشمس للحصول على فيتامين D، والحصول على قسط كافٍ من النوم، والتواصل الاجتماعي، وممارسة الرياضة، وبناء علاقات صحية، والضحك.

وأضافت أن التوازن في مستويات الدوبامين له دور مهم في استعادة الوظائف الحيوية للجسم، ويُسهم في تحسين الحالة النفسية وعلاج عدد من الأمراض بشكل دائم، مشددة على أهمية الانتباه إلى هذه العوامل في نمط الحياة اليومي.

ويُعد الدوبامين من العوامل الأساسية في التوازن الهرموني والسلوكي، وله تأثير مباشر على المزاج والطاقة والنشاط الذهني، بحسب ما نشره موقع “فيستي.رو” الروسي.

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