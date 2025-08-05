منوعات

وقوف الكرافانات والمراكب.. تعرف على أنواع التعديات على أملاك الدولة لتتجنبها

2025/08/05
qatar nln
قطر

تُعد أملاك الدولة جزءاً من الممتلكات العامة المخصصة لخدمة المجتمع، ويُعد أي استغلال لها دون ترخيص أو استخدام غير قانوني شكلًا من أشكال التعدي، كوقوف الكرافانات والمراكب خارج المواقع المخصصة، أو البناء خارج حدود الملكية، أو استغلال الأرصفة والمساحات العامة لأغراض خاصة.

وأوضحت وزارة البلدية، على حسابها الرسمي بمنصة إكس – نماذج مخالفات التعدي على أملاك الدولة فيما يلي :

سكن العمال بالمزرعة – عزب غير قانونية – استغلال الأرصفة – استخدام غير مصرح – استغلال أرصفة المحلات – تجاوز حدود المزرعة – إضافة مبان غير مرخصة – إلقاء نفايات عشوائياً – غرف السائق خارج حدود العقار -إشغال مساحات عامة

ودعت الوزارة الجمهور إلى تحميل تطبيق عون للإبلاغ عن أي مخالفة تخص وزارة البلدية

الشرق القطرية

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