تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر

كشفت منصة “تيك توك” عن إزالة نحو 16.5 مليون فيديو مخالف من 5 دول عربية خلال الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار 2025، في مؤشر يعكس فعالية أنظمة الإشراف التقني والبشري المعتمدة من المنصة في المنطقة.

وفي تقرير إنفاذ إرشادات المجتمع للربع الأول من 2025، سلطت المنصة الضوء على جهودها المتواصلة لتعزيز بيئة رقمية آمنة وشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بينها مصر، والعراق، ولبنان، والمغرب.

ضوابط مشددة على البث المباشر

في سياق موازٍ، سجلت المنصة إزالة أكثر من 19 مليون بث مباشر مخالف على مستوى العالم خلال نفس الفترة، بزيادة نسبتها 50% مقارنة بالربع السابق، ما يعكس تطوير أدوات الكشف المبكر عن الانتهاكات.

وفي الدول العربية المشمولة بالتقرير، حظرت تيك توك ما يقارب 850 ألف مضيف بث مباشر، وأوقفت 1.5 مليون بث مباشر لانتهاكهم الإرشادات، وذلك في إطار تعزيز سياسات الأمان في المحتوى المباشر.

مصر.. إزالة 2.9 مليون فيديو

سجلت مصر حذف 2.9 مليون فيديو مخالف خلال الربع الأول، بمعدل إزالة استباقي بلغ 99.6%، أي قبل أن يبلغ المستخدمون عنه، كما تم حذف 94.3% من المحتوى المخالف خلال أقل من 24 ساعة، ما يعكس سرعة الاستجابة وفعالية أدوات الإشراف.

أما على صعيد البث المباشر، فقد تم حظر 347,935 مضيفًا، وإيقاف 587,246 بثًا مباشرًا خلال الفترة نفسها.

المغرب.. إزالة أكثر من مليون فيديو

سجلت المغرب حذف 1,040,981 فيديو مخالفًا، بنسبة إزالة استباقية بلغت 98.9%، و92.1% من هذه المقاطع أزيلت خلال أقل من 24 ساعة، كما حظرت المنصة 44,121 مضيفًا وأوقفت 77,396 بثًا مباشرًا خلال نفس الفترة.

العراق.. 10 ملايين فيديو محذوف

شهد العراق حذف أكثر من 10 ملايين فيديو مخالف، بمعدل إزالة استباقي بلغ 99.5%، بينما تم حذف 95.5% من المحتوى خلال 24 ساعة. وعلى مستوى البث المباشر، حظرت تيك توك 346,335 مضيفًا وأوقفت 649,551 بثًا مباشرًا.

لبنان.. أكثر من مليون فيديو مخالف

في لبنان، أزالت تيك توك 1,349,478 فيديو مخالفًا بنسبة إزالة استباقية بلغت 99.5%. وتم حذف 96.9% من هذه المقاطع خلال 24 ساعة، ما يعكس جاهزية عالية في رصد الانتهاكات. كما حظرت المنصة 24,795 مضيفًا وأوقفت 45,536 بثًا مباشرًا.

الطعون واسترجاع المحتوى

أظهر التقرير التزام تيك توك بالعدالة من خلال قبول طعون المستخدمين في حالات حذف خاطئ للمحتوى، وسجل العراق أعلى عدد من الفيديوهات المسترجعة بـ209,291 فيديو، تليه مصر بـ144,605، ثم المغرب بـ53,525، ولبنان بـ31,880.

وتعتمد تيك توك في الإشراف على المحتوى على مزيج من الأنظمة المؤتمتة والمراجعة البشرية، لضمان الكفاءة والعدالة في تطبيق السياسات، ويتم إخطار المستخدمين دائمًا عند إزالة المحتوى مع إتاحة إمكانية الاستئناف، مما يعزز مناخ الشفافية والمساءلة.

وتواصل تيك توك جهودها التوعوية من خلال شراكات إعلامية ومجتمعية ومبادرات للتثقيف الرقمي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لضمان استخدام واعٍ وآمن للمنصة.

العين الإخبارية