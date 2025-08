جينيفر لوبيز تختار إطلالات صيفية جريئة من مصر – صور

بعد غياب لنحو 7 سنوات، قدّمت النجمة العالمية جينيفر لوبيز حفلاً كبيراً في مدينة شرم الشيخ في مصر ضمن جولتها “UP ALL NIGHT: Live in 2025″، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقبل الحفل، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للنجمة العالمية وهي تستمتع بأجواء البحر والشمس في شرم الشيخ، وظهرت في إحدى الصور وهي مستلقية بملابس البحر على أرجوحة من القماش وسط الطبيعة، وتميز “المايوه” الأسود بتصميمه البسيط من قطعتين وبحمّالات رفيعة، مستعرضةً رشاقتها من خلاله.

وظهرت لوبيز في صورة ثانية بإطلالة مرحة عبارة عن “كاش مايوه” من الكروشيه الأسود، بتصميم قصير مع شراريب مميزة وقبّعة ناعمة من القش.

واختارت أيضاً في صورة أخرى فستاناً أبيض مطبّعاً بتصميم قصير يبرز رشاقتها، جاء بتصميم ضيق بأكمام قصيرة وبحزام ناعم يبرز رشاقتها.

وقدّمت النجمة العالمية خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة وسط تفاعل كبير من محبيها، الذين غنّوا معها أغنية “On the Floor”، التي كانت الأغنية الافتتاحية التي أدّتها على المسرح مع رقصة مذهلة، كما غنّت “Jenny From the Block” بصيغة روك قوية، و”Dance Again” ومجموعة من 25 أغنية قدّمتها جي لو للجمهور المصري، مع استعراضات راقصة مميزة، وظهرت بإطلالات مختلفة تناسب كل أغنية.

مجلة لها