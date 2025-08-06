شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تفاجئ المعازيم وتغني لعريسها في حفل زفافهما وساخرون: (في حفلاتك فاكة العرش وفي زواجك عاملة فيها خجولة شديد)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل زفاف مطربة سودانية, حظي بتفاعل واسع من قبل المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد فاجأت العروس عريسها والمعازيم بدخولها ساحة الفرح بالغناء لعريسها في أجواء رومانسية خالصة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبعد مشاهدته المقطع أطلق عدد من التعليقات الساخرة بعد أن تعرف على الفنانة التي قيل أن اسمها “أفكار نمش”, حيث علقت إحدى المتابعات وكتبت: (في حفلاتك فاكة العرش وفي زواجك عاملة فيها خجولة شديد).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين