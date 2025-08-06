شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تشكو: (تعرضت لصدمة كبيرة من شاب سوداني مقيم بالقاهرة.. بعد أن اتفقنا على الزواج وحددنا الموعد تخلى عني في يوم الفرح وأنا داخل الكوافير) ومتابعون: (جنقو مصر ما عندهم ضمان)

اقتحمت فتاة سودانية, بث مباشر للناشطة الشهيرة كوثر عبد الله, حكت من خلاله مشكلتها التي تسببت لها في صدمة كبيرة على حد وصفها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قالت الفتاة في قصتها التي تابعها الآلاف على منصة الناشطة المعروفة باسم “ماما كوكي”, أنها تعرضت للصدمة من شاب سوداني, يقيم معها بدولة مصر.

وذكرت الفتاة أن الشاب خدعها بعد أن تقدم لخطبتها واتفق مع أهلها على عقد القران, في يوم تم تحديده, لتتفاجأ به وهو يتصل عليها في يوم عقد القران ويخبرها بأنه صرف نظر عن موضوع الزواج.

وقالت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أن قراره اتخذه وهي داخل “الكوافير” وتستعد لتجهز نفسها للفرح بعد أن قدم أهلها الدعوة للمعازيم.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعين لقصتها عبروا عن تعاطفهم معها وسخروا من الشباب السودانيين المتواجدين في القاهرة, حيث كتب أحدهم: (جنقو مصر ما عندهم ضمان).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين