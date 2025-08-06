شاهد بالصورة والفيديو.. عناق حار ودموع تنهمر بين سودانية ومصرية أمام قطار العودة الطوعية للسودانيين وجمهور البلدين يعلق: (لقطة تستحق الأوسكار)

تصدر مقطع فيديو تم تصويره من محطة القطارات بالعاصمة المصرية القاهرة, “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, والمصرية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وثق المقطع للحظات وداع سيدة مصرية, لجارتها السودانية, التي غادرت مصر في طريق عودتها إلى أرض الوطن.

السيدتين تبادلتا العناق الحار وانهمرت دموعهما أمام قطار العودة الطوعية للسودانيين, وسط تعليقات جميلة من الجمهور السوداني, والمصري على الفيديو.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات المتابعين فإن التعليق الأكثر تداولاً كان: (لقطة جميلة توثق للروح الجميلة بين الشعبين وتستحق الأوسكار).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين