شاهد بالفيديو.. شيبة ضرار يهدد الناشط الشهير “الإنصرافي”: (فاكر السودان حقك؟ الزم حدودك ومد رجلك على قدر لحافك.. احترمناك كتير ما تخلينا نبدأ معاك معركة)

هاجم قائد قوات تحالف أحزاب وحركات شرق السودان, الجنرال شيبة ضرار, الناشط الشهير “الإنصرافي”, وذلك في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن ضرار, لم يعجبه حديث الناشط الشهير الذي طالب بضرورة احترام قيادات الدولة والجيش ممثلة في الرئيس البرهان, وأركان حربه كباشي, وياسر العطا.

وقال قائد قوات تحالف أحزاب وحركات شرق السودان, رداً على حديث الإنصرافي: (أنت لست ممثل الدفاع عن القيادات حتى تمنعنا من الحديث).

وأضاف بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (فاكر السودان حقك؟ الزم حدودك ومد رجلك على قدر لحافك.. احترمناك كتير ما تخلينا نبدأ معاك معركة).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين