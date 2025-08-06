“الحركة الشعبية”: قواتنا ليست في الفاشر حاليًا

نفت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، أي وجود لقواتها حاليًا في مدينة الفاشر بشمال دارفور، مؤكدة أنها ستتواجد هناك في وقت لاحق بعد استكمال التشاور والتنسيق ضمن تحالف “تأسيس”.

وجاء بيان الحركة ردًا على اتهامات أصدرتها القوة المشتركة التابعة لحركات دارفور المتحالفة مع القوات المسلحة السودانية، والتي تحدثت عن مشاركة قوات الحركة في الهجوم الأخير على الفاشر إلى جانب قوات الدعم السريع.

وقالت الحركة في بيانها: “نتشرف بالقتال مع أي قوى ثورية تسعى إلى تحرير السودان وبنائه على أسس جديدة، لكن الحديث عن وجود قواتنا في الفاشر حالياً غير صحيح ومجرد أكاذيب مُغرضة تهدف إلى التضليل”.

وأضاف البيان أن تحالف “تأسيس” لا يزال في طور التشاور بين مكوناته بشأن آليات التنسيق والعمل العسكري المشترك، مؤكداً أن الجيش الشعبي غير موجود في الفاشر حتى الآن، لكنه “سيصلها قريباً”، وفق ما ورد في البيان.

كما اتهمت الحركة ما وصفتها بـ”حكومة بورتسودان” وحلفاءها، بفبركة الأخبار، في محاولة لصرف أنظار السودانيين عن “الأزمة السياسية وانعدام الشرعية”، حسب تعبير البيان.

من جانبها، كانت القوة المشتركة قد اتهمت قوات الحلو بالضلوع في حصار مدينة الفاشر وارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، وهو ما نفته الحركة بشكل قاطع.

التيار