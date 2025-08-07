حرمان الهلال من «السوبر» وتغريمه نصف مليون ريال

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يوم الثلاثاء قرارًا رسميًا يقضي بحرمان نادي الهلال من المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2026-2027، مع فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي، وذلك على خلفية امتناع النادي عن المشاركة في النسخةالحالية من البطولة المقرر إقامتها في هونج كونج خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس 2025.

وجاء في بيان اللجنة أن القرار استند إلى المادة (59-3) من لائحة الانضباط والأخلاق، التي تنص على معاقبة الأندية الممتنعة عن المشاركة في المسابقات الرسمية، وسيتم إيداع الغرامة في حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالإضافة إلى حرمان الهلال من أي مبالغ مالية مخصصة للبطولة الحالية.

ويحق للهلال الاستئناف على القرار حسب اللوائح المنظمة لهذا الشأن.

وأثار القرار جدلاً، حيث اعتبر البعض أن العقوبة صارمة، بينما أكد آخرون أنها تتماشى مع اللوائح التنظيمية للبطولة التي تلزم الأندية بالالتزام بجدول المباريات.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق، موافقة الأهلي على المشاركة في النسخة الحالية من البطولة.عقب قرار الهلال بالانسحاب، ليشارك الأهلي إلى جوار الاتحاد والنصر والقادسية في البطولة، التي ستنطلق في هونج كونج، حيث كان من المقرر أن يواجه الهلال فريق القادسية في نصف النهائي يوم 20 أغسطس.

يُذكر أن نادي الهلال كان قد أعلن اعتذاره الرسمي عن المشاركة في البطولة، مما دفع لجنة الانضباط إلى اتخاذ هذا الإجراء بناءً على الأنظمة واللوائح.

