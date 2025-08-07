محمد هنيدي يعلق على قرار تركي آل الشيخ باعتماد موسم الرياض على فنانين سعوديين وخليجيين

علق النجم محمد هنيدي، على قرار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالاعتماد على الفنانين السعوديين والخليجيين، خلال موسم الرياض المقبل.

وقال هنيدي عبر موقع اكس : “شهادة حق، من خمس سنين، مع بداية هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، كنا أول مسرحية مصرية تُعرض في المواسم الترفيهية، بعدها اتعملت عشرات المسرحيات وآلاف الحفلات، وكل فعالية كان بيشتغل فيها مئات الأشخاص، أن فيه تقدير حقيقي للفن المصري من أصغر عامل لأكبر نجم في المسرحيات”.

وأضاف: “دلوقتي المملكة أعلنت إنها هتعتمد بشكل شبه كامل على نجوم سعوديين وعازفين في المسرحيات والحفلات، وواجب عليا إني احترم قرار دولة احترمتنا وقدرتنا وقدرت فننا لسنين طويلة أنا ونجوم وعاملين كتير جدًّا، ودايمًا الود هيبقى موصول، شكرا المملكة العربية السعودية، شكرًا المستشار تركي آل الشيخ، وبالتوفيق”.

وكان قد أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، خلال الساعات الماضية، أن موسم الرياض المقبل سيعتمد اعتمادًا كاملًا على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية فقط، إلى جانب تركيزه على المسرحيات السعودية والسورية.

