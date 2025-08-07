العدل والمساواة السودانية تستقبل وفدا من جمعية السلطان شاوة بمدينة الفاشر

استقبلت قيادة حركة العدل والمساواة السودانية بالفاشر وفدا رفيع المستوى ممثلا لجمعية السلطان شاوة بقيادة الملك / فتحي محمد عبدالرحمن برفقته عدد من العمد و المشايخ و مثقفي قيبلة التنجر. وكان في إستقبالهم الأستاذ /محجوب حسن جلال الدين نائب آمين شئون الرئاسة و الفريق /تجاني الضهيب عضو هيئة القيادة والسيطرة. ممثل القائد العام لقوات الحركة بالانابة. و قائد ركن الإمدادات العسكرية بالقوة المشتركة

و الفريق /حامد إدريس جزم عضو هيئة القيادة والسيطرة و رئيس غرفة العمليات المشتركة و قائد قوات القوة المشتركة بالفاشر. قائد ثاني قوات الحركة بشمال دارفور. و أركان حربهم الميامين. و يعد هذا اللقاء ضمن اللقاءات الإجتماعية بين الحركة و والإدارات الاهليه و كافة الاطياف المجتمعية و المدنية بمدينة الفاشر. و خلال اللقاء قدم وفد جمعية السلطان شاوة صوت شكر الي قيادة الحركة و القوة المشتركة لوقفتهم بجانب الصف الوطني بحرب الكرامة مؤكدين دعمهم اللامحدود لكل الواقفين بجانب الوطن حتى الإنتصار. كما اشاد الملك فتحي بقومية الحركة و تنوعها الاجتماعي و الثقافي.

كما عبر الزائرون من جمعية السلطان شاوة عن اشادتهم بالمواقف الوطنية و الأدوار البطولية التي ظلت الحركة منذ بواكير نشاتها و حتى اليوم و التي وصفوها بأنها إشارة و دلالة واضحة على القيم التي تتبعها الحركة و حكمة قياداتها و صدقهم تجاه الوطن و المواطن.

كما هنأ الملك / فتحي قيادة الحركة بالتشكيل الوزاري الجديد مشيرا الي حكمة الحركة في تجديد الثقة في رئيس الحركة د. جبريل ابراهيم لتوليه للوزارة للمرة الثانية فهو الأجدر بها لإكمال مسيرة إنقاذ البلاد من حافة الانزلاق.

كما هنأ الوفد قيادة الحركة على ثقته في اختيار الاستاذ/معتصم أحمد صالح و زيرا للموارد البشرية والرعاية الاجتماعية .

معبرين عن الاختيار يعتبر تمثيلا لدور الشباب كما يعد تمثيلا و فخر لقبيلة التنجر معبرين عن امتنان مجتمع التنجر مؤكدين سند و دعم الحركة و الوزير حتى يتمكن الوزير من العمل في مناخ يتسم بالسند و الدعم الشعبي.

وفي الختام وصي الملك و وفده المرافق بنقل تحايهم و تهنئتهم الي رئيس حركة العدل والمساواة السودانية و القيادة التنفيذية و العسكرية للحركة.

من جانب الحركة.

شكر الفريق / حامد إدريس جزم الوفد على الزيارة الإجتماعية و عبر عن شكر و تقدير الحركة على الأدوار المحورية التي لعبتها الإدارة الأهلية في حرب الكرامة والتي تمثلت في المقاومة الشعبية الاستنفار الشعبي.

وتقدم الفريق / جزم بشرح موجز عن تاريخ الحركة و تجاربها الميدانية مؤكدا مضى الحركة قدما في حرب الكرامة حتى تحرير كل شبر من أرض السودان وان الحركة ستظل باقية على عهدها مع الشهداء و الوطن و المواطن. ومن جانبه عبر الفريق /تجاني الضهيب إن الزيارات الاجتماعية في ظل هذه الظروف الحرجة التي يعيشها مدينة الفاشر تعد نموزجا في اصطفاف و تضامن الشعب مع المقاتلين وهذا شعاع في طريق الانتصار. ولفت الفريق ضهيب ضرورة الإنتباه الي وحدة الصف الشعبي و تكسير الهوات و الحواجز و عدم إعطاء المساحة للانفصالين وتجار الحروب في خلق مشاكل إجتماعية جديدة و أن تبدأ الإدارة الأهلية بهذه الخطوة حتى تمهد الطريق للدولة لمرحلة ما بعد الحرب.

و اختتم اللقاء الأستاذ /محجوب حسن جلال الدين نائب شئون الرئاسة معبرا عن امتنان و تقدير الحركة بهذه الزيارة مشيرا الي ضرورة تكثيف الجهود و توحيد الرؤى حول المشتركات و على رأسها القضاء الكامل على الجنجويد والخلاص من ظاهرة المليشيا و إستعادة السيادة الوطنية وتحقيق دولة العدالة والكرامة لكل السودانيين معتبرا ان للاداره الأهلية دورًا هامًا في هذا الملف. مؤكدا نقل تحايا و تهاني السلطان و وفده المرافق الي رئيس الحركة و القيادة التنفيذية و العسكرية للحركة.

الرائد /جمال الدين عيساوي ادم (جوليوس) الإعلام العسكري لحركة العدل والمساواة السودانية بالفاشر و نائب الناطق الرسمي للقوة المشتركة