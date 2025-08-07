المباحث الجنائية المركزية ولاية كسلا تكشف غموض جريمة مقتل مواطن بسبب النهب وتوقف الجناة في فترة زمنية وجيزة

نجحت إدارة المباحث الجنائية المركزية ولاية كسلا في كشف غموض جريمة قتل وضبط الجناة في فترة زمنية وجيزة وبالعودة لتفاصيل الحادث تفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن ثلاثة متهمين تسببوا في مقتل مواطن صباح اليوم بسوق بكسلا أثناء محاولة خطف هاتفه السيار وبينما كان يحاول الدفاع عن نفسه تلقي طعنة فارق علي إثرها الحياة.

وبناءا علي ذلك تحرك فريق ميداني مختص من إدارة المباحث المركزية بقيادة ضابط الي مسرح الحادث ومن خلال الجهود البحثية الميدانية المعلوماتية ورصد معتادي الإجرام تم إقتفاء أثر المتهمين وتنفيذ عملية مطاردة واسعة النطاق تم تنفيذها باحترافية ومهنية عالية علي ضوئها تمكن الفريق المنفذ للعملية من ضبط المتهمين الثلاثة في زمن وجيز منذ لحظة إرتكاب الجريمة بالضفة الغربية للنهر وإتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم يذكر أن هذا الإنجاز الذي حققته إدارة المباحث وضبط الجناة في زمن وجيز تحت إشراف العقيد شرطة / يوسف جمال مدير الإدارة وجد الإشادة والرضاء التام من مواطني الولاية

كما يؤكد جاهزية قوات الشرطة لحسم التفلتات الأمنية ومحاربة الجريمة والقضاء عليها لينعم مجتمع الولاية بالأمن والطمأنينة والإستقرار.