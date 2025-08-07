مدير الإدارة العامة للمرور يتفقد قطاع المرور السريع الجيلي ويشيد بالجهود والإنضباط

تفقد اللواء شرطة حقوقى د/ سراج الدين منصور خالد مدير الإدارة العامة للمرور خلال زيارة ميدانية إلى قطاع المرور السريع الجيلي بولاية الخرطوم يرافقه عدد من ضباط الإدارة.

وكان في إستقباله العميد شرطة حقوقي/ عبدالمنعم محمد ثاني جبريل/ مدير إدارة المرور السريع بولاية الخرطوم والعميد شرطة وهيب علي غالب/ مدير إدارة الإمداد.

والتقي اللواء سراج القوة العاملة بالقطاع وإضطلع على الأوضاع الميدانية وسير العمل وتلقى تنويرا شاملا من مدير الإدارة حول مباني القطاع وجهود الإعمار الجارية وإكمال صيانة المسجد.

وتضمن التنوير الإشارة إلى قسم المرور السريع الذي تجري الترتيبات لإفتتاحه عقب إكتمال التشييد والذي من شأنه توفير الجهد والوقت للمواطنين في شمال بحري والمساهمة في تسهيل إجراءات فتح البلاغات المرورية بسبب الحوادث حيث يُنتظر إفتتاحه قريبا ضمن خطة تطوير القطاع.

كما أشاد مدير الإدارة العامة للمرور بالجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة المرور السريع بولاية الخرطوم والضباط العاملين بالقطاع مشيرا إلى الإنضباط العالي وروح الإلتزام والإنتماء والتعاون مع شركاء الطريق

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن اللواء سراج ثمن الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع في تسهيل حركة المرور على الطريق القومي وتوفير الحماية للمسافرين بما يعزز من سلامة العبور وإنسياب الحركة.

المكتب الصحفي للشرطة