عبدالله يحى يوجه ببدء العمل في تأهيل وصيانة الطرق القومية والداخلية بولاية البحر الأحمر

إطّلع عضو مجلس مجلس السيادة الانتقالي دكتور عبدالله يحى، على مجمل الأوضاع بولاية البحر الأحمر لاسيما سير العمل في الطرق القومية والداخلية بالولاية.

و تلقّى سيادته لدى لقائه بمكتبه الاربعاء والي ولاية البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور، تنويراً حول سير العمل في الطريق الدائري في مدينة بورتسودان الذي يربط منتصف المدينة بطريق الشاحنات.

ووجّه عضو مجلس السيادة الهيئة القومية للطرق والجسور ببدء العمل في ربط وسفلتة الطرق وفق المواصفات والمعايير المطلوبة والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإزالة العوائق التي تحول دون البدء في أعمال التأهيل والصيانة.

من جانبه أوضح والي ولاية البحر الأحمر في تصريح صحفي عقب اللقاء أن الاجتماع ناقش مجمل الأوضاع بولاية البحر الأحمر لاسيما قضية الطرق وبصفة خاصة طريق ال17 كيلو الرابط بين منطقة الزيرو ومدينة طوكر مشيرا إلى إكتمال الاجراءات الأولية وستتم السفلته خلال الفترة المقبلة بواسطة شركة المواني الهندسية.

وأضاف الوالى أن اللقاء تناول سير العمل والاجراءات التي تمت في الطريق الرابط من منطقة ولّع الى نهاية القادسية بطول 4 كيلو والذي يعد من الطرق الهامة داخل المدينة.