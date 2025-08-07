سياسيةأبرز العناوين
نوارة تلتقي السفير السعودي لدى السودان
التقت عضو مجلس السيادة د. نوارة أبو محمد، سفير المملكة العربية السعودية لدى السودان السفير علي بن حسن جعفر.
وبحث اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات.
وأوضح السفير السعودي في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول المشاريع الاستراتيجية التي تهم الجانبين السوداني والسعودي في إطار العلاقات المتجذرة بينهما، معرباً عن أمله في تنفيذ كل القضايا والمشاريع التي تم بحثها على أرض الواقع.
وقدم السفير السعودي التهاني للدكتورة نوارة لنيل ثقة القيادة السودانية وتعيينها عضواً بمجلس السيادة.
سونا