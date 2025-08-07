وفد الرشايدة.. إبراهيم جابر يؤكد دعم الدولة لكل المبادرات المجتمعية التى تعزز تماسك الجبهة الداخلية

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، ترحيب الحكومة بكل المبادرات المجتمعية التى تعمل على تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الصف الوطني فى مواجهة عدوان مليشيا آل دقلو الإرهابية وعملائها.

وأشار سيادته لدى لقائه الاربعاء بمكتبه وفد قيادات الرشايدة إلى أن المؤامرات الخارجية و حملة العدوان الشاملة على السودان تتخذ أشكالاً عدة من بينها ضرب النسيج الاجتماعي لتضييق الخناق على الشعب السوداني للرضوخ للضغوط والاملاءات الخارجية التى تريد أن تتحكم فى مصير السودان.

وناشد عضو مجلس السيادة زعماء القبائل و القيادات الأهلية بإستخدام الفطنة فى معاونة القيادة علي سد كل الثغرات لتجنيب البلاد خطر التفكك .

من ناحيته أوضح رئيس وفد قيادات الرشايدة مستشار رئيس مجلس الوزراء مصلح علي محمد نصار، أن اللقاء جاء بغرض تقديم رؤية لمساندة اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى الخرطوم.