نهر النيل: التدريب المتقدم في المؤسسات من اولويات مرحلة مابعد الحرب

قال الامين العام لحكومة ولاية نهر النيل عثمان محمد عثمان ان التدريب المتقدم من أولويات المؤسسات الحكومية في مرحلة مابعد الحرب، واضاف الامين العام لدى مخاطبته الاربعاء الدورة التدريبية التي تنظمها الادارة العامة للتدريب والموارد البشرية بالولاية بعنوان (أهمية التعليم والتدريب الالكتروني)، برعاية والي ولاية نهر النيل الدكتور محمد البدوي عبد الماجد بالتعاون، مع مركز شهد المعرفة للتدريب والتطوير الوظيفي، اضاف ان التجربة التي عاشتها البلاد اثناء فترة الحرب تتطلب تكثيف التدريب المتقدم لإعادة الخدمة العامة والمدنية الى الطريق الصحيح الذي يمكنها من العبور الى مرحلة الانطلاق بواقع جديد لعمليات البناء والتعمير.

واشار الى ان ولاية نهر النيل رغم العبء الكبير الذي تحملته خلال فترة الحرب الا انها لم تغفل عن عمليات التدريب خاصة بعد سيطرة القوات المسلحة على كثير من المناطق التي دنسها التمرد وانفتاحها على كثير من المواقع.

وابان ان المرحلة المقبلة ستشهد فك الاختناق الوظيفي والتعيين وإن الولاية بدأت بتعيين وظائف في الدرجة (14) لمتحصلين وامناء مخازن ومراقبي مباني .

واعرب عن أمله ان تقدم هذه الدورة الفائدة القصوى للمتدربين.

الى ذلك اكدت مدير الادارة العامة للتدريب بالولاية آمال فرج الله على أهمية التدريب في خلق التطور المطلوب في كل المجالات وإن التدريب واحد من اهتمامات ولاية نهر النيل وان السيد الوالي يرعى هذه الدورة.