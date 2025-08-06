سلطة الطيران المدني تصدر بيانا حول قرار الامارات بإيقاف رحلات الطيران السودانية

اصدرت سلطة الطيران المدني بالسودان بيانا اليوم الأربعاء تعليقا على قرار دولة الإمارات بإيقاف رحلات شركات الطيران السودانية وجاء فيه:

“فوجئت سلطة الطيران المدني وشركات الطيران السودانية بمنع السلطات بدولة الامارات العربية المتحدة شركات الطيران السودانية من الهبوط في المطارات الاماراتية كما قامت بمنع إقلاع طائرة إحدى شركات الطيران السودانية من مطار ابو ظبي”.

واردفت: ”تؤكد سلطة الطيران المدني انها تتابع هذه التطورات مع الجهات المعنية كما أنها تتابع مع شركات الطيران إعادة برمجة حجوزات الركاب المغادرين والقادمين من دولة الامارات العربية المتحدة” .

سونا