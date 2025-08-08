الأمم المتحدة تُعلن وفاة 7 مهاجرين من الجوع والعطش قبالة سواحل اليمن

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وفاة 7 مهاجرين أفارقة من الجوع والعطش، بعدما تعطل قاربهم وهم في طريقهم من الصومال إلى اليمن. وذلك الخميس.

وقالت المنظمة -في بيان صحفي- إن فرقها في اليمن قدمت مساعدات منقذة للحياة لناجين من رحلة بحرية شاقة استمرت سبعة أيام، انطلقت من بوصاصو بالصومال بعد أن وصل قاربهم إلى منطقة عرقة جنوب اليمن أمس وعلى متنه 250 مهاجرًا إثيوبيًّا، بينهم 155 رجلًا و95 امرأة و82 طفلًا.

وأضاف البيان “أن القارب تعطل بعد 100 ميل بحري من انطلاقه، وكانت الرحلة التي يفترض أن تستغرق 24 ساعة قد استغرقت أسبوعًا كاملًا، معتمدة على الرياح والتجديف”.

وأشار البيان إلى أن “سبعة من المهاجرين قد لقوا حتفهم جوعًا وعطشًا في الطريق”.

وذكر البيان أن الفريق الطبي المتنقل التابع للمنظمة الدولية للهجرة قدّم للناجين الماء والغذاء والمساعدة الطبية لمواجهة الجوع والجفاف والتعرض للظروف الجوية القاسية، بينما نقل العديد من الأفراد إلى عيادة قريبة، إذ تلقوا رعاية منقذة للحياة وغادروا المستشفى في حالة مستقرة.

جريدة الرياض