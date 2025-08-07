مناوي: نؤكد اليوم بكل وضوح وقوة أن هذا الوضع الاستثنائي لن يطول

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي:

في ظل أخطر المؤامرات الدولية التي تستهدف وحدة واستقرار وطننا ، تواصل مليشيا الدعم السريع دون رادع تلقي الدعم السخي من بعض الدول وقد تجلى ذلك في تدفق الأموال وامتلاكها لأحدث أنواع المدرعات والطائرات واستجلاب المرتزقة من أكثر من اثنتي عشرة دولة ، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ السيادة الوطنية.

لقد فرضت هذه المليشيا حصارا خانقا على أهلنا الصامدين في مدينة الفاشر و أحرقت معسكر زمزم للنازحين وارتكبت جرائم بشعة ضد المدنيين العزل في مشاهد مأساوية ستظل شاهدة على واحدة من أحلك الفصول في تاريخنا الوطني ، و رغم كل ذلك، نؤكد اليوم بكل وضوح وقوة أن هذا الوضع الاستثنائي لن يطول إننا عازمون بكل ما أوتينا من إرادة وقدرة على تحرير شعبنا المحاصر ، واستعادة الكرامة الوطنية وإعادة اللحمة إلى نسيجنا الاجتماعي الذي سعت هذه المؤامرات إلى تمزيقه ، ستكتب فيه صفحات النصر بمداد من نور وصمود ، نجدد العهد لشعبنا بأننا ماضون على درب النضال حتى يتحقق النصر ، ونؤكد لأعدائنا أن العزة ستظل حكرا على هذا الشعب الأبي وأن الهزيمة ستكون من نصيب من خان وتآمر، وظن أن إرادة الشعوب تكسر.

رصد – “النيلين”