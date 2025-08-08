خطة استجابة عاجلة لمجابهة ضربات الشمس فى المعابر بولاية البحر الاحمر

نفذت لجنة مشتركة من إدارات الحجر الصحي والطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بولاية البحر الاحمر زيارات ميدانية شملت مطار بورتسودان الدولي، ميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن، ومعبر أوسيف، وذلك ضمن خطة الاستجابة العاجلة للوزارة التى وضعتها للتعامل مع الإجهاد الحراري وضربات الشمس، في ظل الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة بالولاية، خاصة في مناطق المعابر البحرية والجوية والبرية.

ووقفت اللجنة خلال زيارتها لمحلية سواكن على الأوضاع الصحية ،والتقت بمدير إدارة ميناء عثمان دقنة لبحث التحديات التي تواجه العمل الصحي في ظل ارتفاع درجات الحرارة ، كما زارت مستشفى سواكن والمركز الصحي المخصص لعلاج ضربات الشمس .

وشددت اللجنة على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان الجاهزية الكاملة لمجابهة الطوارئ الصحية المحتملة، مؤكدة استمرار الزيارات لبقية نقاط الدخول بالولاية لضمان تحقيق أهداف الصحة العامة والاستجابة الفعالة للظروف المناخية الطارئة.