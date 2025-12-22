نوارة أبو محمد تؤكد اهتمام الدولة بقضايا المنتجين

​التقت عضو مجلس السيادة الانتقالي، د. نوارة أبو محمد محمد طاهر، وفد قبائل الهوسا والفلاتة والبرنو، برئاسة وكيل عمدة عموم قبائل الهوسا بولاية البحر الأحمر، الأستاذ أبوعبيدة طاهر عبدالله.

​وأكدت سيادتها حرص الدولة على متابعة قضايا وهموم المكونات الاجتماعية والسودانية كافة، ولا سيما في ولاية البحر الأحمر، مشددة على العمل لتعظيم الجهود وحشد الدعم لمساندة القطاعات الإنتاجية.

وأشارت إلى أن ذلك يهدف لتنمية وتطوير المناطق والمشروعات التي تمثل ركائز خدمية وتنموية، ورفداً أساسياً للاقتصاد الكلي، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها البلاد جراء استهداف المليشيا المتمردة وأعوانها للبنية التحتية والموارد الاقتصادية.