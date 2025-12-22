الفرقة 19 مشاة مروي تعلن عن تمارين رماية وتدعو المواطنين للحذر

\u0642\u0627\u0644\u062a \u0627\u0644\u0641\u0631\u0642\u0629 19 \u0645\u0634\u0627\u0629 \u0645\u0631\u0648\u064a\u060c \u0625\u0646\u0647\u0627 \u0633\u062a\u0642\u0648\u0645 \u0628\u0625\u062c\u0631\u0627\u0621 \u062a\u0645\u0627\u0631\u064a\u0646 \u0631\u0645\u0627\u064a\u0629 \u0635\u0628\u0627\u062d \u0627\u0644\u064a\u0648\u0645 \u0628\u062f\u0631\u0648\u0629 \u0627\u0644\u0641\u0631\u0642\u0629. \r\n\u0648\u062f\u0639\u062a \u0627\u0644\u0641\u0631\u0642\u0629 \u0641\u064a \u062a\u0646\u0648\u064a\u0647\u060c \u0627\u0644\u0645\u0648\u0627\u0637\u0646\u064a\u0646 \u0644\u0644\u0627\u0628\u062a\u0639\u0627\u062f \u0639\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u062d\u0641\u0627\u0638\u0627\u064b \u0639\u0644\u0649 \u0633\u0644\u0627\u0645\u0629 \u0623\u0631\u0648\u0627\u062d\u0647\u0645 \u0648\u0645\u0645\u062a\u0644\u0643\u0627\u062a\u0647\u0645.\r\n