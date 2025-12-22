سياسية

الفرقة 19 مشاة مروي تعلن عن تمارين رماية وتدعو المواطنين للحذر

قالت الفرقة 19 مشاة مروي، إنها ستقوم بإجراء تمارين رماية صباح اليوم بدروة الفرقة.
ودعت الفرقة في تنويه، المواطنين للابتعاد عن المنطقة حفاظاً على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم.

