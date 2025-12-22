النيل الأزرق.. اكتمال إجراءات الترتيبات الأمنية لمجموعة جديدة من منسوبي الحركة الشعبية

أبرز ماورد في خطابي .. حاكم إقليم النيل الأزرق رئيس اللجنة الأمنية وقائد الفرقة الرابعة مشاة اللذان شهدا اكتمال إجراءات الترتيبات الأمنية لمجموعة جديدة من منسوبي الحركة الشعبية، الجبهة الثانية وانضمامهم للقوات المسلحة ..

– ستتلقوا التعليمات والتوجيهات من قيادة الفرقة و القوات المسلحة باعتباركم جنودا تتبعون للجيش السوداني .

– نؤكد إستمرار الدولة في إستكمال إجراءات الترتيبات الأمنية لكل منسوبي الحركة الشعبية ليصبحوا ضمن منظومة القوات المسلحة .

■ قائد الفرقة الرابعة :

– رسالتنا للجميع بأن منسوبي الحركة الشعبية الجبهة الثانية أصبحوا جنودا بالقوات المسلحة وستكتمل إجراءات بقية القوات قريبا في العام ٢٠٢٦م بإذن الله.

– نؤكد أن كل القوات بالإضافة لمستنفري المقاومة الشعبية على قلب رجل واحد لتنفيذ كل المهام في حدود المسئولية .

إعلام القوات المسلحة